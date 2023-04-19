Önce refüje sonra yön levhasına çarptı

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde Mustafa Öztürk (47) yönetimindeki hafif ticari araç, henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak önce refüje, ardından da yön levhası direğine çarptı. Kazada sürücünün eşi Gülsüm Öztürk (42) ve oğlu Tevfik Öztürk (18) yaşamını yitirdi. Baba Mustafa Öztürk ise ağır yaralandı. Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde ise S.F. idaresindeki otomobil önüne çıkan köpeğe çarpmamak için manevra yaparken karşı şeride geçip bir başka otomobile çarptı. Kazada 4 kişi hayatını kaybederken 3 kişi yaralandı.Kayseri'de dün saat 17.00 sıralarında Boğazköprü mevkiinde hemzemin geçitten geçmeye çalışan Ahmet Avşar idaresindeki kum yüklü TIR'a lokomotif çarptı. Kazada TIR'ın sürücüsü Ahmet Avşar yaralandı. Tedavi altına alınan Avşar dün hayatını kaybetti. Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde B.Ö. idaresindeki beton mikseri, Kuzey Çevre Yolu Reşadiye yol kavşağında, Sıtkı Kaplan'ın kullandığı otomobile çarptı. Kazada, Kaplan ile aynı araçta bulunan Adem Şahin ölürken B.Ö. gözaltına alındı. Antalya'nın Alanya ilçesinde Ö.A.Ö. idaresindeki otomobil, aynı yönde ilerleyen C.T. idaresindeki kamyona arkadan çarptı. Kazada aracında sıkışan Ö.A.Ö. ölürken, yanında bulunan iki kişi de yaralandı.