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Giriş Tarihi: 28.06.2026 00:32

ÖNDER Gençlik'te 900 öğrenci mezun oldu

ÖNDER Gençlik, 2025-2026 eğitim dönemini Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen kapanış programıyla tamamladı. Lise ve üniversite öğrencilerine yönelik yürütülen 7 farklı eğitim projesinden mezun olan 900 öğrenci sertifikalarını aldı. Başarılı öğrenciler ise Japonya, Malezya, Katar ve Özbekistan seyahatiyle ödüllendirildi.

Semih KARA Semih KARA
ÖNDER Gençlik’te 900 öğrenci mezun oldu
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Programa İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi Başkanı Ahmet Burak Dağlıoğlu, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı Genel Müdürü Bilal Topçu, Ziraat Katılım Genel Müdürü Metin Özdemir ve Yıldız Holding Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Taşkın katıldı.

KÖKLERİNE BAĞLI BİR GENÇLİK

ÖNDER Genel Başkanı Abdullah Ceylan konuşmasında gençlere köklerine bağlı, değerleriyle ayakta duran ve geleceği inşa edecek bireyler olmaları çağrısında bulundu.

SİZDEN CESARET İSTİYORUM

İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan ise gençlere hitaben yaptığı konuşmada, haklı oldukları konularda cesaret ve dirayetle mücadele etmeleri gerektiğini belirterek, "Bulunduğunuz her alanda sizden mücadele, cesaret ve dirayet istiyorum." dedi.

900 ÖĞRENCİ SERTİFİKA ALDI

Programda ÖNDER Gençlik Başkanı Muhammed Ali Çiçek eğitim projelerini tanıtırken, mezun öğrenciler de deneyimlerini paylaştı. Tören sonunda 7 projeyi başarıyla tamamlayan 900 öğrenciye sertifikaları verildi, başarılı öğrencilere ise Japonya, Malezya, Katar ve Özbekistan seyahatleri için temsili bilet takdim edildi.

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Haber Girişi Uğur Birdal - Editör
#NECMEDDİN BİLAL ERDOĞAN

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