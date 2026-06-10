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Giriş Tarihi: 10.06.2026

ÖNDER yarışmalarında ödüller sahibini buldu

ENES ZENGİN
ÖNDER yarışmalarında ödüller sahibini buldu
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ÖNDER İmam Hatipliler Derneği tarafından İstanbul'daki imam hatip okulları arasında düzenlenen "Her Kitap Yeni Bir Hayat Kitap Okuma Yarışması" ile "Peygamberim Önderim 40 Hadis-i Şerif Yarışması"nın ödül töreni gerçekleştirildi. Uluslararası Fatih Sultan Mehmet Anadolu İmam Hatip Lisesi Konferans Salonu'nda düzenlenen törende konuşan Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü Öğrenme Süreçleri ve Sosyal Etkinlikler Daire Başkanı Ahmet Yapıcı, eğitimin yalnızca sınıfta verilen derslerden ibaret olmadığını söyledi. ÖNDER İmam Hatipliler Derneği Genel Başkanı Abdullah Ceylan ise imam hatip okullarının 1951'den bu yana yalnızca Türkiye için değil, ümmet coğrafyası ve insanlık için de umut kaynağı haline geldiğini kaydetti. Gençlerin Hazreti Muhammed'in hayatını ve hadisleri öğrenmeleri amacıyla düzenlenen, ortaokul ve lise kategorilerinde 314 okuldan 941 öğrencinin katıldığı "Peygamberim Önderim 40 Hadis-i Şerif Yarışması"nda, birinci olan öğrencilere tam, ikincilere yarım, üçüncülere çeyrek altın hediye edildi.

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#İSTANBUL #MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

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ÖNDER yarışmalarında ödüller sahibini buldu
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