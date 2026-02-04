ÖNDER’den kan bağışı kampanyası

İmam Hatipliler Derneği (ÖNDER), Türk Kızılay iş birliğiyle Türkiye genelinde başlattığı kan bağışıyla ilgili basın toplantısında konuşan ÖNDER Genel Başkanı Abdullah Ceylan, Türkiye genelinde sürdürülebilir bir kan bağışı kampanyası oluşturmayı hedeflediklerini söyledi. ÖNDER İmam Hatipliler Derneği Türk Kızılay işbirliğiyle başlattığı kan bağışı kampanyasına ilişkin bilgi verdi. ÖNDER Genel Başkanı Abdullah Ceylan şubat ayı itibarıyla Türkiye genelinde kapsamlı bir kan bağışı seferberliğini başlattıklarını belirterek, "Bu seferberliği yalnızca bir kampanya olarak değil uzun vadeli ve düzenli bir kan bağışı kültürünün oluşmasına vesile olacak güçlü bir toplumsal çağrı olarak görüyoruz" diye konuştu. Abdullah Ceylan şunları kaydetti: "ÖNDER'in yaygın teşkilat yapısı ve gönüllü gücü ile Türk Kızılayın kurumsal tecrübesini bir araya getirerek 81 ilde eş zamanlı yürütülecek bu çalışma ile ülkemizin dört bir yanında kalıcı bir iyilik hareketi başlatmayı hedefliyoruz. İmam hatip mezunlarımızı ve mensuplarımızı kapsayan geniş gönüllü ağımız aracılığıyla kan bağışına katılımı artırmayı amaçlıyoruz. Gönüllülerimizi Türkiye genelindeki Kızılay kan bağışı noktalarına yönlendirerek düzenli, planlı ve sürdürülebilir bir bağış süreci oluşturmayı hedefliyoruz. Bu kampanyanın sağlık sistemine katkı sunmanın ötesinde, ülkemizde örnek bir dayanışma ve iyilik hareketine dönüşmesini arzu ediyoruz."