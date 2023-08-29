Onlarca köpek sahile daldı, tatilciler neye uğradığını şaşırdı

ÇANAKKALEMİZE YAKIŞMIYOR

Şoke eden görüntüleri sosyal medya hesaplarında paylaşan Güvenli Sokaklar Derneği, bu görüntülerin ülkemize yakışmadığını belirterek, Çanakkale Belediyesi'ni göreve davet etti. Dernek videolu paylaşımın altına, "Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarının yankıları sürerken; modern dünyada olmayan bu görüntüler, ülkemize de Çanakkale ilimize de yakışmıyor. Gerek halk sağlığını ve güvenliğini, gerekse turizm cenneti ülkemizin itibarını korumak adına Devletimizin önlem alacağına inanıyoruz" yazdı.