Onlarca köpek sahile daldı, tatilciler neye uğradığını şaşırdı

Çanakkale'de geçtiğimiz yıl belediyeye ait hayvan barınağında açlıktan birbirine yiyen köpeklerin görüntüleri daha henüz unutulmamışken, Türkiye bu kez Yeni Kordon'da bulunan halk plajında onlarca köpeğin birbirlerini parçaladığı görüntülere uyandı.
GÜNEŞLENİYORLARDI
Yabancı bir turist tarafından çekilen görüntülerde köpekler, bir anda havlayarak Yeni Kordon'da bulunan halk plajına dalıyor. Güneşlenen ve denize giren tatilciler neye uğradığını şaşırırken, başıboş köpekler çocukların, yerli ve yabancı turistlerin korku dolu bakışları arasında plajı adeta istila ediyor. Köpekler, hiçbirşeye aldırış etmeden açlıktan birbirlerine saldırırken, çığlıklar arasında turistler etrafa kaçışıyor.
ÇANAKKALEMİZE YAKIŞMIYOR
Şoke eden görüntüleri sosyal medya hesaplarında paylaşan Güvenli Sokaklar Derneği, bu görüntülerin ülkemize yakışmadığını belirterek, Çanakkale Belediyesi'ni göreve davet etti. Dernek videolu paylaşımın altına, "Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarının yankıları sürerken; modern dünyada olmayan bu görüntüler, ülkemize de Çanakkale ilimize de yakışmıyor. Gerek halk sağlığını ve güvenliğini, gerekse turizm cenneti ülkemizin itibarını korumak adına Devletimizin önlem alacağına inanıyoruz" yazdı.
BARINAKTA AÇLIKTAN BİRBİRLERİ YEMİŞLERDİ
Çanakkale'de benzer bir olay geçtiğimiz yolda yaşanmıştı. Çanakkale Belediyesi'ne ait Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde, Pitbull cinsi köpeklerin birbirini yiyerek parçaladıkları anlar, bir hayvansever tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülenip, sosyal medyada paylaşılmıştı. Unutulmayan köpeklerin tahliye sırasında bile birbirlerini yediklerinin belirlenmesinin ardından İçişleri Bakanlığı tarafından açılan soruşturma kapsamında görevde ihmali bulunduğu ortaya çıkan merkezden sorumlu Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet İrfan Mutluay ve Veteriner Müdür Vekili Mustafa Cesur görevinden uzaklaştırılmıştı.