Onlarca ton elmayı çalıp hale satmışlar

ONLARCA ÜRETİCİ SAYIM İÇİN BAŞVURDU

Onlarca ton elmanın tesisten çalındığının ortaya çıkması depoya meyve ve sebzelerini koyan onlarca üreticiyi harekete geçirdi. Sebze ve meyvelerinin çalındığından şüphelenen üreticiler sayım için kooperatifin kapısını çaldı. Hırsızlığın boyutunun yapılacak olan sayım sonrası ortaya çıkacağı belirtilirken, hırsızlık boyutunun yüzlerce tonu bulabileceği belirtildi.



Bayramiç Belediye Başkanı Mert Uygun (sağda) ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu (solda)

KİRAYA VERİLMESİ BÜYÜK TEPKİ TOPLAMIŞTI

Bayramiç Belediyesi Soğuk Hava Deposu dönemin AK Parti'li Belediye Başkanı Sadettin Arslan tarafından 2017 yılında 8 milyon TL'ye yaptırılmıştı. Arslan o dönem kooperatifin yıllık gelirinin 1.5 milyon TL'nın üstünde olduğunu açıklarken, 2019 yerel seçimlerinde koltuğa oturan CHP'li Belediye Başkanı Mert Uygun'un tesisi 2020 yılında Bayramiç-Kazdağları Tarımsal Üretim ve Pazarlama Kooperatifi'ne yıllık 240 bin tl bedelle kiraya vermesi büyük tepki toplamıştı. Başkan Uygun olayla ilgili bilgisinin bulunmadığını belirterek kooperatif yönetiminin belediyeden bağımsız çalıştığını, sadece belediyenin kiradan sorumlu olduğunu söyledi.