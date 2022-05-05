Onlarca ton elmayı çalıp hale satmışlar

Büyük vurgun, bir üreticinin her yıl binlerce ton meyve ve sebzesini sakladığı soğuk hava deposundaki elmalarının esrarengiz bir şekilde ortadan kaybolduğunu fark etmesiyle ortaya çıktı. İddiaya göre geçtiğimiz nisan ayında üretici A.Ç., soğuk hava deposunda bulunan kendisine ait elma kasalarının eksildiğini fark etti. A.Ç., Bayramiç-Kazdağları Tarımsal Üretim ve Pazarlama Kooperatifi'ne başvurarak kasaların sayılmasını istedi. Yapılan sayımda A.Ç.'nin 2.5 ton elmasının kayıp olduğu belirlendi.
Şüpheli A.C.B.
GÜVENLİK KAMERALARINA YANSIDI
Yapılan ihbarın ardından Çanakkale Cumhuriyet Savcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında kooperatif başkanı Hasan Sezgin'in ifadesine başvurulurken, soğuk hava deposundaki kamera görüntülerine de el kondu. Yapılan incelemede 7 Nisan tarihindeki ilk görüntülerde 3 yıldır kooperatifte forkliftçi olarak görev yapan A.C.B'nin gece geç saatlerde 2.5 ton elmayı Çanakkale'de toptan meyve ve sebze ticaretiyle uğraşan A.K.'ye teslim ettiği belirlendi. A.K.'nin satın aldığı ürünlerin çalıntı olduğundan haberinin olmadığı tespit edildi.
1 AY SONRA ŞİKAYETÇİ OLDULAR
Olayın ortaya çıkması kooperatif yönetimini de aylar sonra harekete geçirdi. Kooperatif başkanı Hasan Sezgin, hırsızlık olayının üzerinden bir ay geçmesine rağmen dün akşam saatlerinde olayla ilgili şikayetçi oldu. Hasan Sezgin yedeklediği tüm kamera görüntülerini polise teslim ederek, olayla ilgili bildiklerini anlattı. Tesis çalışanı A.C.B'nin ise alkolle işe geldiği, iş disiplini olmadığı ve hırsızlık yaptığı değerlendirildiğinden 10-15 gün önce ücretsiz izne çıkartıldığı ileri sürüldü.
ONLARCA ÜRETİCİ SAYIM İÇİN BAŞVURDU
Onlarca ton elmanın tesisten çalındığının ortaya çıkması depoya meyve ve sebzelerini koyan onlarca üreticiyi harekete geçirdi. Sebze ve meyvelerinin çalındığından şüphelenen üreticiler sayım için kooperatifin kapısını çaldı. Hırsızlığın boyutunun yapılacak olan sayım sonrası ortaya çıkacağı belirtilirken, hırsızlık boyutunun yüzlerce tonu bulabileceği belirtildi.
Bayramiç Belediye Başkanı Mert Uygun (sağda) ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu (solda)
KİRAYA VERİLMESİ BÜYÜK TEPKİ TOPLAMIŞTI
Bayramiç Belediyesi Soğuk Hava Deposu dönemin AK Parti'li Belediye Başkanı Sadettin Arslan tarafından 2017 yılında 8 milyon TL'ye yaptırılmıştı. Arslan o dönem kooperatifin yıllık gelirinin 1.5 milyon TL'nın üstünde olduğunu açıklarken, 2019 yerel seçimlerinde koltuğa oturan CHP'li Belediye Başkanı Mert Uygun'un tesisi 2020 yılında Bayramiç-Kazdağları Tarımsal Üretim ve Pazarlama Kooperatifi'ne yıllık 240 bin tl bedelle kiraya vermesi büyük tepki toplamıştı. Başkan Uygun olayla ilgili bilgisinin bulunmadığını belirterek kooperatif yönetiminin belediyeden bağımsız çalıştığını, sadece belediyenin kiradan sorumlu olduğunu söyledi.