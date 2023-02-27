Onların Sevgililer Günü 25 Şubat

Hatay'da, Gülay Sezer ve Ömer Serper, nikâhlarını da anlamlı olması için 14 Şubat'ta yapmaya karar verdi. Hazırlıklarını tamamlayan çift, nikâh gününü beklerken, 6 Şubat'taki depremlere yakalandı. Depremden sağ kurtulan ancak evleri ağır hasar alan çift, Nevşehir KYK yurduna yerleştirildi. Yarım kalan nikâhları da burada 25 Şubat günü Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran tarafından kıyıldı. Çiftin nikâh şahitliğini de Gençlik ve Spor İl Müdürü Muhsin Özdemir, KYK Yurt Müdürü Nalan Buyruk ve Hataylı depremzede Mehmet Turan yaptı. Hem mutlu hem de üzüntülü olduğunu söyleyen gelin Gülay Sezer, "Nikâhımızı 14 Şubat'ta kıydırmayı hayal ediyorduk ama kısmette Nevşehir'de 'evet' demek varmış" dedi.