Öntürk: Hep birlikte güçlerimizi birleştirerek halkın hizmetkârı olacağız

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Vedat Gürgen tarafından Rezerv Alanlar ve deprem konutları ile ilgili vatandaşları ve muhtarları bilgilendirerek soruları cevapladığı toplantıda Samandağlı hemşerileri ile buluştu. Bakan Yardımcısı Gürgen, Samandağ Kültür Merkezi'nde, Samandağ Kaymakamı Emre Dündar'ın ev sahipliğinde gerçekleşen toplantıda deprem konutlarının durumu ve rezerv alanları konularında bilgiler vererek vatandaşların sorularını cevapladı.

Toplantıya Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk, Hatay AK Parti Milletvekilleri Abdulkadir Özel, Hüseyin Yayman, CHP Milletvekilleri Mehmet Güzelmansur, Servet Mullaoğlu ve Nermin Yıldırım KARA ile MHP Milletvekili Lütfi Kaşıkçı katıldı. Samandağ Belediye Başkanı Emrah Karaçay'ın da hazır bulunduğu toplantıya ilçe sakinleri yoğun katılım gösterdi.

15 İLÇE BELEDİYE BAŞKANIMIZLA BİRLİKTE HİZMET ETMEK İSTİYORUZ

Toplantıda konuşan HBB Başkanı Öntürk, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da "İlk hizmet yapacağın yer Samandağ olmalı" dediğini belirtti ve önümüzde günlerde ilçede önemli projelere start vereceklerini kaydetti.

Mazbatalarını aldıktan sonra kurum içi yapılanmalarını ve çözümlenmesi gereken hizmetleri tamamlamak için gece gündüz çalıştıklarını kaydeden Öntürk, Samandağ'da çok yakında milletvekilleri, belediye başkanları, kaymakam, muhtarlar ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin de katılacağı bir toplantı daha yapacaklarını söyledi.

SORUNLARI GÜÇ BİRLİĞİ İLE ÇÖZÜME KAVUŞTURACAĞIZ

Öntürk, yapılacak toplantıda bütün katılımcıların talep ve önerileri doğrultusunda Samandağ'ın merkez ve kırsalındaki ihtiyaçlarını belirleyerek, kısa sürede iş birliği ve güç birliğiyle çözüme kavuşturmak için çalışacaklarını anlattı.

Büyükşehrin ilk meclis toplantısında söylediği "31 Mart gecesi siyaset bitmiştir, artık önümüze bakacağız" sözlerini hatırlatan Başkan Öntürk, "31 Mart akşamı itibariyle siyaset bitmiştir. Bu şehrin yeniden ayağa kalkması için Hataylı hemşerilerimiz bizden hizmet bekliyor. İlimizin yeniden ayağa kalkma sürecinde birlik ve beraberliğimizi koruyarak ortak akılla hareket edeceğiz. Hemşehrilerimiz adaletten şaşmamamızı arz ediyor. Kardeşliğimizi pekiştirmenizi arzu ediyor. Ben 15 belediye başkanımızla, güçlerimizi birleştirmenin gayesindeyim. Merkezi hükümetin burada gücü varsa onu da katalım. Bu sokak bana ait, şu sokak sana demeyelim, şu millete hizmet edelim dedim ve şu ana kadar Allah düzenimizi bozmasın, seçilmiş tüm arkadaşlarımızla beraber uyum içerisinde, güçlerimizi de birleştirerek çalışıyoruz."

SAMANDAĞ'IMIZI TURİZMLE BULUŞTURACAĞIZ

Kısa, orta ve uzun vadede yapılacak işlerin planlamasını yaptıklarını da sözlerine ekleyen Başkan Öntürk, Hızlı bir şekilde sahaya çıkacaklarını, bütçeleri doğrultusunda kısa vadeli işleri bu yaz içerisinde tamamlayacaklarını dile getirerek, "Orta ve uzun vadeli işlerimiz de var. Samandağ'ımızı turizmle buluşturacağız. Bu bizim sözümüz. Tarih, yayla ve kültür turizmiyle sahillerimizi kavuşturacağız. Bunun için tüm bakanlıklarımız çalışıyor. Projeler bittikten sonra inşallah önümüzdeki yıl çok farklı bir Samandağ görürüz." dedi.

İMAR PLANLARI ÜZERİNDE ÇALIŞIYORUZ

İmar palanları üzerinde de çalıştıklarını aktaran Öntürk, Samandağ'ın altyapısını da, üst yapısını da çocuklarına, torunlarına bırakacakları şekilde yapıp, şehri planlayıp vatandaşlara teslim edeceklerinin altını çizdi.

Başkan Öntürk, Adalet neyse, genel durumlarına göre, bütçe dengelerine göre, aciliyet durumuna göre planlamalarını yapıp millete hizmete edeceklerini, başkanlığı döneminde çalışma modelinin bu şekilde olacağını da sözlerine ekledi.