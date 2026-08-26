Onur Sefer 9 yıl önce aracında ölü bulunmuştu! Acılı ailenin feryadı yürekleri burktu: ‘Oğlumun katillerini bulun’

BİLİRKİŞİ: OLAYIN CİNAYET OLMASI MUHTEMEL

Bilirkişi, raporun sonuç bölümünde mevcut delil ve bulguların 'intiharı destekleyici nitelikte olmadığı' ve olayın cinayet olmasının muhtemel olduğu yönünde kanaat bildirdi. Raporda, "Tüm bu gerekçelere dayanılarak ölümün orijininin intihar destekleyici nitelikte olmadığı, olayın orijininin cinayet olmasının muhtemel olduğu ve araçta bulunan av tüfeğinin özellikleri dikkate alındığında söz konusu eylemin araç içerisinde ve özellikle sağ ön kapı açık iken gerçekleştirilmesinin mümkün olduğuna ilişkin bilirkişi kanaatimi tensip makamınıza ait olmak üzere arz ederim" ifadeleri yer aldı.