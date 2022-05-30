Onur Taşçıoğlu: Baba… Rahat uyu bitti…

Türkiye'deki ilk vakalara bakan İstanbul Tıp Fakültesi Dahiliye Profesörü Cemil Taşçıoğlu, bu sırada Kovid-19'a yakalandı. Koronavirüs nedeniyle 1 Nisan 2020'de hayatını kaybeden ilk sağlık çalışanı olan Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu, ailesi ve meslektaşları tarafından hiç unutulmadı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu'nun adının Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne verildiğini açıkladı. Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu'nun oğlu Onur Taşçıoğlu ise Erdoğan ve Bakan Koca'ya, "Babam Prof.Dr. Cemil Taşçıoğlu'na hakkettiği değeri verdiğiniz, adını sonsuza kadar yaşattığınız, üzüntümüzü bir nebze de olsa azalttığınız, bizi gururlandırdığınız için teşekkür ederim" sözleriyle şükranlarını iletti.
"YOL MASKESİZ DAHA KISA!"
Yaklaşık 2 yıldır hayatımızda olan maske takma zorunluluğu, 26 Nisan 2022'de açıklanan Bilim Kurulu kararının ardından toplu taşıma ve hastaneler haricinde tüm alanlarda kaldırılmıştı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vaka sayısının 3 gün üst üste 1000'in altında seyretmesiyle maske kullanımının toplu taşımada da zorunlu olmayacağını dile söylemişti. Bakan Koca, 29 Mayıs 2022'de yaptığı açıklamada, "Vaka sayıları arka arkaya üç gün 1.000'in altında gerçekleşti. Toplu taşıma araçlarında maskeleri istersek çıkarabiliriz. Yol maskesiz daha kısa!" ifadelerini kullandı.