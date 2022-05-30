Onur Taşçıoğlu: Baba… Rahat uyu bitti…

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu'nun adının Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne verildiğini açıkladı. Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu'nun oğlu Onur Taşçıoğlu ise Erdoğan ve Bakan Koca'ya, "Babam Prof.Dr. Cemil Taşçıoğlu'na hakkettiği değeri verdiğiniz, adını sonsuza kadar yaşattığınız, üzüntümüzü bir nebze de olsa azalttığınız, bizi gururlandırdığınız için teşekkür ederim" sözleriyle şükranlarını iletti.