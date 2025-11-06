Operatör son yolculuğuna uğurlandı

Ordu'nun Fatsa ilçesinde dün meydana gelen taş ocağında ki göçükte 2 kişi göçük altında kalmış, kepçe operatörü afat ekiplerince cansız bedenine ulaşılmıştı. Göçükte kalan diğer kamyon şoförü Ahmet Şahin (75) ise arama çalışmaları bugün sabah saatlerinde başlamıştı ancak yeniden göçük riski dolayısı ile çalışmalara ara verildi. Yapılacak kontrol sonrasında tekrar çalışmalara başlanılacağı belirtildi.

Göçük altından çıkarılan Burak Kilci ise memleketi Korgan'da toprağa verildi. Cenazeye Büyükşehir Belediye Başkanı Dr.Mehmet Hilmi Güler, Korgan Belediye Başkanı Sait Korgan ve sevenleri katıldı ve dualarla ebediyete uğurlandı.