Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan (ISS) Diyarbakır'daki öğrencilerin, uzaylılardan kara deliğe, yer çekiminden ISS'ye kadar merak ettiği sorularını yanıtladı. Şu anda nerede olduğuna ilişkin bir soruya Gezeravcı, ISS'nin 1 dakikada Türkiye'nin batısından doğusunu katedebildiğini ve 90 dakikada dünyanın etrafında bir tur atacak şekilde hareket halinde olduklarını söyledi. Gezeravcı, "Memleketimizde, ülkemizde bu yol artık açıldı. Hiçbir endişeniz olmasın. Astronot olmayı hedefinize koyduysanız şu anda okulunuzdaki dersleriniz çok önemli" dedi. Bir öğrencinin "Orada uzaylı var mı?" sorusunu Gezeravcı, "Uzaylı henüz görmedim ama görseydim 'Furkan'ın sana selamını getirdim' derdim. Herhalde o zaman bana bir şey yapmazdı. Seni bütün arkadaşların gibi buradaki uzaylılar da seviyor olabilir. Ben de uzaylıların varlıklarını merak ediyorum. Öğrenirsem farklı bir şey, dönüşte sizinle de paylaşacağım" şeklinde yanıtladı