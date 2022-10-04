Haberler Yaşam Haberleri Ordu Giresun Arası Kaç Km? Özel Araçla, Otobüsle Giresun Ordu Arası Kaç Kilometre ve Kaç Saat Sürer?
Giriş Tarihi: 4.10.2022 00:02 Son Güncelleme: 4.10.2022 00:25

Ordu Giresun Arası Kaç Km? Özel Araçla, Otobüsle Giresun Ordu Arası Kaç Kilometre ve Kaç Saat Sürer?

Karadeniz Bölgesi’nin iki sahil şehri Ordu ve Giresun farklı sebeplerle ziyaretçi alan şehirlerdendir. İş, eğitim, sağlık ya da kültür turizm için Ordu Giresin arası kaç km diye merak ediyor olabilirsiniz. Birbirine oldukça yakın olan bu iki şehir arasında seyahat planı yapıyorsanız kilometre ve yolculuk süresi hakkında ön bilgi edinmeniz faydalı olacaktır. Buna göre Ordu Giresun arası kaç km, özel araçla, otobüsle Giresun Ordu arası kaç kilometre ve kaç saat sürer sizler için araştırdık.

Ordu Giresun Arası Kaç Km? Özel Araçla, Otobüsle Giresun Ordu Arası Kaç Kilometre ve Kaç Saat Sürer?

Birbirinden farklı ilçeleri geçerek Ordu Giresun şehirleri arasında seyahat edebilirsiniz. Karayolu ulaşımının yoğun olarak yürütüldüğü bu iki şehir arasında 4 farklı ilçeyi D010 otoyolunu kullanarak aşabilirsiniz. Özel araç ya da otobüs firmalarını kullanarak tamamlayabileceğiniz bu seyahat için Giresun Ordu arası kaç kilometre ve kaç saat sürer, işte merak ettiğiniz tüm detaylar…

ORDU GİRESUN ARASI KAÇ KM?

Karadeniz Bölgesi'nde konumlanan ve yine bölgenin gözde şehirleri arasında yer alan Ordu Giresun arası 47,9 km'dir. Birbirine oldukça yakın olan bu şehirler arasında kullanılan otoyol D010'dur. Turnasuyu, Gülyalı, Piraziz ve Bulancak Talipli noktalarını geçtikten sonra varış rotasına kolaylıkla ulaşılabilir. Kişiler bu iki şehir arasındaki mesafeyi otobüs firmalarının seferleriyle ya da kendi şahsi araçlarıyla kat edebilir. Kendi aracını kullanmak isteyen kişiler daha kısa mesafeler için navigasyon desteği alabiliyor.

ÖZEL ARAÇLA, OTOBÜSLE GİRESUN ORDU ARASI KAÇ KİLOMETRE VE KAÇ SAAT SÜRER?

Toplamda 47,9 km'lik bir seyahat gerektiren Giresun Ordu arası otobüs ya da özel araçlarla gidilebilir. Özel araçla Giresun Ordu arası yaklaşık 53 dakika sürmektedir. Ancak özel araç yerine farklı firmaların seferleri tercih edilecek olursa otobüsle Giresun ordu arası 45 dakika ile 1 saat 30 dakika arasında değişkenlik gösterecektir. Firmaların farklı noktalara uğraması, mola sürelerinin farklı olması ve hızlarının düşüklüğüne göre seyahat süresi değişir. Oldukça uygun fiyatlardan satışa sunulan otobüs biletleri sayesinde minimum 45 dakikada Giresun Ordu arası seyahat gerçekleştirilebilir.

EN ÇOK OKUNANLAR

Başına talih kuşu kondu! Tarlasında petrol çıktı 925 milyon lira (50 milyon dolar) teklif edildi
Son dakika: CHP'nin tutuklu gazeteciler raporu! Bakan Soylu detayları açıkladı: Kılıçdaroğlu çıkıp özür dilemeli
Son Dakika: İzmir'de içki masasında Kur'an-ı Kerim'i yırtıp yaktılar! Bakan Soylu duyurdu: Gözaltına alındılar...
Yargıtay'dan 'evde yasak aşk baskını' kararı! "Eşi yokken eve birini almak zinadır"
Benzin fiyatları ne kadar, il il kaç TL oldu? 3 Ekim 2022 bugün motorine / benzine indirim var mı, gelecek mi? Güncel LPG, mazot, benzin ve akaryakıt fiyatları
İbrahim Tatlıses’i yıkan ölüm!
CHP'li başkandan skandal üstüne skandal! Göstermelik sözleşme ayarladı tarih atmayı unuttu
TOKİ 100 BİN ARSA BAŞVURU TARİHLERİ VE ŞARTLARI: 2022 TOKİ arsa başvuruları ne zaman başlıyor, başvuru şartları nelerdir? TOKİ arsa başvurusu nasıl yapılır, başvuru ücreti ne kadar?
SON DAKİKA: 54 ilde hızlı tren olacak! Bakan Karaismailoğlu'dan Yavuz Sultan Selim Köprüsü için FLAŞ açıklama
SON DAKİKA | TOGG'dan fiyat listesi açıklaması! İddialara son nokta konuldu
ARKADAŞINA GÖNDER
Ordu Giresun Arası Kaç Km? Özel Araçla, Otobüsle Giresun Ordu Arası Kaç Kilometre ve Kaç Saat Sürer?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA