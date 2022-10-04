Ordu Giresun Arası Kaç Km? Özel Araçla, Otobüsle Giresun Ordu Arası Kaç Kilometre ve Kaç Saat Sürer?

Birbirinden farklı ilçeleri geçerek Ordu Giresun şehirleri arasında seyahat edebilirsiniz. Karayolu ulaşımının yoğun olarak yürütüldüğü bu iki şehir arasında 4 farklı ilçeyi D010 otoyolunu kullanarak aşabilirsiniz. Özel araç ya da otobüs firmalarını kullanarak tamamlayabileceğiniz bu seyahat için Giresun Ordu arası kaç kilometre ve kaç saat sürer, işte merak ettiğiniz tüm detaylar…

ORDU GİRESUN ARASI KAÇ KM?

Karadeniz Bölgesi'nde konumlanan ve yine bölgenin gözde şehirleri arasında yer alan Ordu Giresun arası 47,9 km'dir. Birbirine oldukça yakın olan bu şehirler arasında kullanılan otoyol D010'dur. Turnasuyu, Gülyalı, Piraziz ve Bulancak Talipli noktalarını geçtikten sonra varış rotasına kolaylıkla ulaşılabilir. Kişiler bu iki şehir arasındaki mesafeyi otobüs firmalarının seferleriyle ya da kendi şahsi araçlarıyla kat edebilir. Kendi aracını kullanmak isteyen kişiler daha kısa mesafeler için navigasyon desteği alabiliyor.

ÖZEL ARAÇLA, OTOBÜSLE GİRESUN ORDU ARASI KAÇ KİLOMETRE VE KAÇ SAAT SÜRER?

Toplamda 47,9 km'lik bir seyahat gerektiren Giresun Ordu arası otobüs ya da özel araçlarla gidilebilir. Özel araçla Giresun Ordu arası yaklaşık 53 dakika sürmektedir. Ancak özel araç yerine farklı firmaların seferleri tercih edilecek olursa otobüsle Giresun ordu arası 45 dakika ile 1 saat 30 dakika arasında değişkenlik gösterecektir. Firmaların farklı noktalara uğraması, mola sürelerinin farklı olması ve hızlarının düşüklüğüne göre seyahat süresi değişir. Oldukça uygun fiyatlardan satışa sunulan otobüs biletleri sayesinde minimum 45 dakikada Giresun Ordu arası seyahat gerçekleştirilebilir.