Ordu onu arıyor: Naciye Yılmaz’dan 5 gündür haber yok!

AFAD, UMKE, itfaiye, Jandarma Sualtı Arama Kurtarma Timi, Polis Özel Harekat (PÖH), Jandarma Özel Harekat, İHH ve bazı gönüllü arama kurtarma faaliyeti yapan sivil toplum kuruluşlarından oluşan 134 kişilik, hem derede hem de kenarındaki ormanlık alanda kayıp kadının izini arıyor. Düştüğü yerden denize kadar uzanan 30 kilometre uzunluğundaki dereyi arayan ekipler, çalışmalarda Naciye Yılmaz'a ait olduğu düşünülen başörtüsü, etek ve penye buldu. İkinci kez derede çalışma başlatan ekipler, bugün 10 kilometrelik alanda arama faaliyeti gerçekleştirdi. Dere içerisindeki kayaların altını arayan ekiplerin, bölgedeki çalışması devam ediyor...