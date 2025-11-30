Ordu sahili nefes aldı

Ordu'nun Altınordu ilçesinde 2020 yılında yıkılan 280 daireli 3 bloklu gökdelenlerin yıkılmasının ardından ortaya çıkan alan bugün halkın keyifle vakit geçirebileceği bir yaşam alanına dönüştü. Alana asılan tablodaki görseller dün ile bugün arasındaki farkı gözler önüne serdi. Ordu'nun Altınordu ilçesi Kirazlimanı Mahallesi sınırları içerisinde halkın kullanımından uzak tutulan sahil bandı, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'in "Kıyılar halkındır" kararı ile halkın kullanımına açıldı. 2017 yılından itibaren inşa edilen beton bloklar ile şehrin sahil ile bağlantısı tamamen kesilen alan Başkan Güler'in girişimleri ile yeniden nefes aldı.2020 yılında başlatılan çalışmalarla kıyı bandında bulunan ve vatandaşları oldukça rahatsız eden yüksek ölçekli binaların yıkımı sonrası yapılan peyzaj çalışmaları ile alan, bambaşka bir görünüme kavuştu. Halka açılan bu alanın kumsalında denize giren, çay bahçesinde dinlenen, park alanını ailece kullanan vatandaşlar deniz ve doğanın tadını çıkarıyor. Aynı zamanda düzenlenen konser ve etkinliklerle de vatandaşlar keyifli vakit geçirebiliyor.Orduluların bu hikayeyi unutmaması, merak edip buraya gelen vatandaşları bilgilendirmek adına alanın girişine asılan büyük tablo, geçmiş ile bugünü gözler önüne seriyor. "Bastığın Yerleri Toprak Diyerek Geçme, Tanı" sloganıyla birlikte 2013 yılından bugüne süre gelen süreci anlatan görsel vatandaşların oldukça dikkatini çekiyor.