Ordu Şehir Hastanesi’nde hasta kabulüne başlandı

Ordu
'da yapımı tamamlanan 1200 yatak kapasiteli Ordu Şehir Hastanesi, Ordu Üniversitesi Cumhuriyet Yerleşkesi'nde hasta kabulüne başladı. Vali Muammer Erol, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler ve Rektör Prof. Dr. Orhan Baş, hastaneyi ziyaret ederek ilk muayene kaydını yaptırıp kan verdi. Mustafa Kemal Atatürk'ün kente ayak bastığı 19 Eylül tarihinde hizmete giren hastanenin resmî açılışının Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Bakanın katılımıyla yapılacağı belirtildi. Vali Erol, açılışa kadar sistemin aksaksız işlemesini hedeflediklerini vurgularken; Mehmet Hilmi Güler ise fındık bahçesinden dev bir bilim merkezine dönüşen yapının devletin gücünü gösterdiğini ifade etti. Rektör Prof. Dr. Orhan Baş da bu günün büyük bir gurur olduğunu dile getirdi. İl Sağlık Müdürü Emrah Çelenk'in sunumuna göre kademeli taşınacak tesis; 1200 yatak, 40 ameliyathane, 13 doğum salonu, 2 suda doğum ve 55 kemoterapi ünitesi içeriyor. İHA
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Mete Efendioğlu - Editör