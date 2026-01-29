Ordu’da 1 milyon TL’lik vurgun: Telefon dolandırıcıları böyle yakalandı!

ÇOK SAYIDA MALZEME ELE GEÇİRİLDİ

Yaklaşık 1 milyon TL'lik ziynet eşyalarını dolandırıcılara kaptıran mağdurların şikayeti üzerine İl Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı. Ekipler, şüphelilerin M.E.Ö. (20) ve B.K. (17) olduğunu tespit etti. Şüpheliler, Altınordu ilçesinde yakalanıp, gözaltına alındı. M.E.Ö. ve B.K.'nin üst aramasında, dolandırıcılık suçundan elde ettikleri 387 bin 70 lira, 36 gram külçe altın, 500 Özbekistan somu, suçta kullanılan cep telefonu ile 3 banka kartı ele geçirildi.