Haberler Yaşam Haberleri Ordu'da acı olay: Elektrikli bisiklet bina duvarına çarptı! 2 çocuktan 1'i öldü
Giriş Tarihi: 28.11.2025 10:42

Ordu'da acı olay: Elektrikli bisiklet bina duvarına çarptı! 2 çocuktan 1'i öldü

Ordu'nun Ünye ilçesinde elektrikli bisikletin bina duvarına çarptığı kazada Eray Tombul (9) hayatını kaybetti. Elektrikli bisiklette bulunan diğer çocuk Berkay S., yaralandı.

DHA
Ordu’da acı olay: Elektrikli bisiklet bina duvarına çarptı! 2 çocuktan 1’i öldü

Acı kaza, 25 Kasım'da saat 17.00 sıralarında Hamidiye Mahallesi Bağbaşı Sokak'ta meydana geldi. Yokuştan inen Berkay S.'nin (11) kullandığı elektrikli bisiklet, kontrolden çıkarak yol kenarındaki binanın duvarına çarptı. Çarpışmanın etkisiyle Berkay S. ile yanındaki arkadaşı Eray Tombul, yere yığıldı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Berkay S., ambulansla Ünye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı; Eray Tombul da önce kentteki özel bir hastaneye ardından Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. İlkokul 4'üncü sınıf öğrencisi Eray Tombul, önceki gün tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Berkay S.'nin hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.

ARKADAŞINA GÖNDER
Ordu'da acı olay: Elektrikli bisiklet bina duvarına çarptı! 2 çocuktan 1'i öldü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz