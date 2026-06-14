Ordu’da acı olay! Kazazedelere yardım etmek için duran minibüsle otomobil çarpıştı: Yaralılar var!

2'Sİ ÇOCUK 7 KİŞİ YARALANDI

Kazada sürücüler Cihan Başaran ve Murat Aksu ile araçlardaki Nermin Başaran, Recai Güven, Bahar Aksu (32), Zümra Aksu (10) ve Serra Aksu (10) yaralandı. Yaralılardan Serra Aksu'nun durumunun ciddi olduğu belirtildi. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

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