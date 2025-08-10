Ordu’da acı olay: Serinlemek için denize giren 2 arkadaştan 1’i boğuldu

Olay, saat 17.00 sıralarında Ordu'nun Altınordu ilçesine bağlı Akyazı Mahallesi sahilinde meydana geldi. Serinlemek için denize giren Emircan Atıcı ve Selahattin Kaya, bir süre sonra gözden kayboldu. Çevredekiler durumu fark edip, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.

BOĞULMA TEHLİKESİ GEÇİREN GENÇ TEDAVİ ALTINA ALINDI

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerce sudan çıkarılan iki arkadaş, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Emircan Atıcı, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Selahattin Kaya'nın ise tedavisi devam ediyor.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.