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Giriş Tarihi: 9.07.2026 15:56

Ordu’da ağabey ve ailesini katletmişti! Cani kardeş tutuklandı: Meğer anneleri öldükten sonra…

Ordu'nun Fatsa ilçesinde meydana gelen olay kan dondurdu. Muharrem Gülen arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumetli olduğu ağabeyi Mehmet Gülen, yengesi Emine Gülen ve yeğeni Resul Gülen’i tabancayla vurarak vahşice katletmişti. Cani kardeş tutuklanırken ifadesi kan dondurdu. İşte detaylar…

DHA Yaşam
Ordu’da ağabey ve ailesini katletmişti! Cani kardeş tutuklandı: Meğer anneleri öldükten sonra…
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Olay, 7 Temmuz'da, Kurtuluş Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; Muharrem Gülen, arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumetlisi olan ağabeyi Mehmet Gülen (66), yengesi Emine Gülen (58) ile yeğeni Resul Gülen'in (39) iş yerine gitti.

AĞABEY VE AİLESİNİ KATLETMİŞTİ

Taraflar arasında çıkan tartışmanın büyümesi üzerine Muharrem Gülen, tabancayla 3 kişiye ateş etti. Resul Gülen'in olay yerinde öldüğü belirlenirken, Mehmet ve Emine Gülen ise kaldırıldıkları hastanede yaşamlarını yitirdi.

İFADESİ KAN DONDURDU

Olayın ardından kaçan Muharrem Gülen, 1 gün sonra emniyete teslim oldu. Emekli imam olduğu öğrenilen şüphelinin ifadesinde, ağabeyi ve yeğeniyle uzun süredir arazi anlaşmazlığı yaşadıklarını, olay günü ise çıkan tartışmanın büyümesi üzerine ateş ettiğini ve pişman olduğunu söylediği öğrenildi. Kardeşler arasındaki arazi anlaşmazlığının bir süredir devam ettiği, yaklaşık 45 gün önce hayatını kaybeden annelerinin ardından husumetin arttığı öne sürüldü.

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ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlik tarafından 'Kasten öldürme' suçundan tutuklandı.

Haber Girişi Buse Sever - Editör
#ORDU #FATSA

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Ordu’da ağabey ve ailesini katletmişti! Cani kardeş tutuklandı: Meğer anneleri öldükten sonra…
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