Ordu’da ağabey ve ailesini katletmişti! Cani kardeş tutuklandı: Meğer anneleri öldükten sonra…

İFADESİ KAN DONDURDU

Olayın ardından kaçan Muharrem Gülen, 1 gün sonra emniyete teslim oldu. Emekli imam olduğu öğrenilen şüphelinin ifadesinde, ağabeyi ve yeğeniyle uzun süredir arazi anlaşmazlığı yaşadıklarını, olay günü ise çıkan tartışmanın büyümesi üzerine ateş ettiğini ve pişman olduğunu söylediği öğrenildi. Kardeşler arasındaki arazi anlaşmazlığının bir süredir devam ettiği, yaklaşık 45 gün önce hayatını kaybeden annelerinin ardından husumetin arttığı öne sürüldü.