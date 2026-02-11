Ordu’da bulunan İHA İran yapımı kamikaze çıktı!

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis, jandarma ve sahil güvenlik ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, bölgeye güvenlik önlemi şeridi çekti. İlk bakışta bir insansız hava aracı parçası olduğu anlaşılan cisim için bölgeye uzman ekipler çağrıldı. İncelemeler sırasında patlama riskine karşı Devlet Sahil Yolu çift taraflı olarak trafiğe kapatıldı. Yaklaşık yarım saat süren çalışma boyunca trafik akışı alternatif güzergâhlardan sağlandı.