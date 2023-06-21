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Giriş Tarihi: 21.6.2023 16:44

Ordu'da cam sildiği esnada 5. kattan düşen kadın ağır yaralandı

Ordu'nun Altınordu ilçesinde evinde bayram temizliği yapan kadın, cam sildiği esnada dengesini kaybederek 5. kattan toprak zemine düştü. Ağır yaralanan kadın, Ordu Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürerek tedavi altına aldı.

İHA
Ordu’da cam sildiği esnada 5. kattan düşen kadın ağır yaralandı

Ordu'daki olay, Altınordu ilçesi Bucak Mahallesi 437 Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kurban Bayramı öncesi kaynanasının evine yardıma giden 2 çocuk annesi Nazan Başkaya (29), 5. kattaki evin camlarını silerken camdan toprak zemine düştü. Kadının çığlıklarını duyan vatandaşlar durumu 112'ye bildirdi.

HASTANEDE TEDAVİ ALTINA ALINDI

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından kadını ambulans ile Sağlık Bakanlığı Ordu Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürerek tedavi altına aldı.

EKİPLER İNCELEME BAŞLATTI

Kadının ağır yaralandığı öğrenilirken, polis ekipleri konuyla ile ilgili inceleme başlattı.

Öte yandan kadının camdan düştüğü anlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

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Ordu'da cam sildiği esnada 5. kattan düşen kadın ağır yaralandı
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