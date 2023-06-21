Ordu’da cam sildiği esnada 5. kattan düşen kadın ağır yaralandı

HASTANEDE TEDAVİ ALTINA ALINDI

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından kadını ambulans ile Sağlık Bakanlığı Ordu Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürerek tedavi altına aldı.