Ordu’da cam sildiği esnada 5. kattan düşen kadın ağır yaralandı

Ordu'daki olay, Altınordu ilçesi Bucak Mahallesi 437 Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kurban Bayramı öncesi kaynanasının evine yardıma giden 2 çocuk annesi Nazan Başkaya (29), 5. kattaki evin camlarını silerken camdan toprak zemine düştü. Kadının çığlıklarını duyan vatandaşlar durumu 112'ye bildirdi.
HASTANEDE TEDAVİ ALTINA ALINDI
Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından kadını ambulans ile Sağlık Bakanlığı Ordu Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürerek tedavi altına aldı.