Haberler Yaşam Haberleri Ordu'da denize girmek 2 gün boyunca yasaklandı
Giriş Tarihi: 20.06.2026 15:33

Ordu'da denize girmek 2 gün boyunca yasaklandı

Ordu Valiliği, olumsuz hava şartları, yüksek dalga ve rip akıntısı riski nedeniyle il genelinde denize girmeyi 2 gün süreyle yasakladı. Vatandaşların can güvenliğinin sağlanması amacıyla tedbir alındığı ifade edildi.

DHA
Ordu’da denize girmek 2 gün boyunca yasaklandı
  • ABONE OL

Valilikten yapılan açıklamada, rüzgarın etkisiyle denizde yüksek dalga ve rip akıntısı (çeken akıntı) oluştuğu, vatandaşların can güvenliğinin sağlanması amacıyla tedbir alındığı ifade edildi.

2 GÜN SÜREYLE YASAKLANDI

Açıklamada, Ordu Valiliği Suda Boğulma Olaylarını Önleme Komisyonu kararı doğrultusunda, 20 Haziran Cumartesi ve 21 Haziran Pazar günlerinde il genelindeki tüm sahillerde denize girmenin yasaklandığı bildirildi. Vatandaşlardan yasağa uymaları ve yetkililerin uyarılarını dikkate almaları istenirken, denetimlerin ilgili kurumlar tarafından sürdürüleceği aktarıldı. Ordu Valisi Muammer Erol imzasıyla yayımlanan duyuruda, alınan kararın olası boğulma vakalarının önüne geçilmesi ve vatandaşların can güvenliğinin korunması amacıyla uygulamaya konulduğu ifade edildi.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#ORDU

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
Ordu'da denize girmek 2 gün boyunca yasaklandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA