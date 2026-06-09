Ordu’da feci kaza: Minibüs uçuruma yuvarlandı! 9 yaralı

Kaza, Kayabaşı Mahallesi Akkuş bağlantı yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Orhan K. yönetimindeki 52 M 8590 plakalı yolcu minibüsü, Divanıtürk Mahallesi istikametine doğru yokuş yukarı seyir halindeyken henüz belirlenemeyen bir nedenle sürücüsünün kontrolünden çıktı.

Savrulan minibüs, yol kenarında bulunan uçuruma yuvarlandı. Kazada 9 kişi yaralandı.