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Giriş Tarihi: 27.08.2026 16:23

Ordu'da feci kaza! Traktör devrildi: Fındık bahçesi sürücüsü hayatını kaybetti

Ordu’nun Ünye ilçesinde eşinin yanına gitmek için yola çıkan 1 çocuk babası Mehmet Koç, fındık bahçesinde traktörünün devrilmesi sonucu hayatını kaybetti. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

İHA Yaşam
Ordu’da feci kaza! Traktör devrildi: Fındık bahçesi sürücüsü hayatını kaybetti
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Ordu'nun Ünye ilçesi İnkur Mahallesi Akpınar mevkisinde feci olay meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kendisine ait fındık bahçesinde tarlada çalışan eşinin yanına traktörüyle gitmekte olan 1 çocuk babası Mehmet Koç (50), sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkan aracın devrilmesiyle kaza yaptı.

FECİ ŞEKİLDE HAYATINI KAYBETTİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verilmesiyle olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde, traktörün altında kalan Mehmet Koç'un olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Koç'un cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından Ünye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#ÜNYE #ORDU

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Ordu'da feci kaza! Traktör devrildi: Fındık bahçesi sürücüsü hayatını kaybetti
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