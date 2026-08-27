Ordu’da feci kaza! Traktör devrildi: Fındık bahçesi sürücüsü hayatını kaybetti

Ordu'nun Ünye ilçesi İnkur Mahallesi Akpınar mevkisinde feci olay meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kendisine ait fındık bahçesinde tarlada çalışan eşinin yanına traktörüyle gitmekte olan 1 çocuk babası Mehmet Koç (50), sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkan aracın devrilmesiyle kaza yaptı.