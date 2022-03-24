Ordu’da kadın cinayeti: Eda Evli sevgilisi tarafından öldürüldü

BOĞAZINDAN SIKARAK ÖLDÜRMEYE ÇALIŞMIŞ

Boğazından ip benzeri bir cisim ile boğulan kadını bulan ve durumun 112'ye bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, genç kadının ağır yaralı olduğunu belirledi. Olay yerinde ilk müdahalenin ardından Ordu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan kadın, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.