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Giriş Tarihi: 7.07.2026 16:32

Ordu’da kardeş katliamı! Ağabeyi ve ailesini kurşun yağmuruna tuttu: 3 kişi hayatını kaybetti!

Ordu’nun Fatsa ilçesinde meydana gelen olay dehşete düşürdü. Ağabeyi ve ailesinin iş yerine araçla gelen 61 yaşındaki M.G., Gülen ailesine kabusu yaşattı. Küçük kardeş yer meselesi sebebiyle ağabeyini, yengesini ve yeğenini iş yerlerinin önünde tabanca ile vurarak vahşice katletti. İşte detaylar…

İHA Yaşam
Ordu’da kardeş katliamı! Ağabeyi ve ailesini kurşun yağmuruna tuttu: 3 kişi hayatını kaybetti!
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Olay, ilçenin Kurtuluş Mahallesi Fiskobirlik Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ağabeyi ve ailesinin iş yerine araçla gelen M.G. (61), ağabeyini, yengesini ve yeğenini tabancayla vurdu. M.G., silahlı saldırısının ardından olay yerinden kaçtı.

BİR AİLE PARAMPARÇA OLDU

Saldırıda kurşunlar anne Emine Gülen (58), baba Mehmet Gülen (66) ve oğulları Resul Gülen'e (39) isabet etti. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

YARALILAR TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Sağlık ekiplerinin yaptıkları incelemelerde Resul Gülen'in hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralanan Emine ve Mehmet Gülen ise sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Fatsa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılar, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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YER MESELESİ VAHŞETİ

Öte yandan polis ekipleri, aralarında yer meselesinden husumet bulunduğu iddia edilen ve saldırıyı gerçekleştiren M.G.'yi yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı.

Haber Girişi Buse Sever - Editör
#FATSA #ORDU

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