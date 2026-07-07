Ordu’da kardeş katliamı! Ağabeyi ve ailesini kurşun yağmuruna tuttu: 3 kişi hayatını kaybetti!

YARALILAR TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Sağlık ekiplerinin yaptıkları incelemelerde Resul Gülen'in hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralanan Emine ve Mehmet Gülen ise sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Fatsa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılar, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.