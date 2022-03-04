Ordu’da komşu dehşeti: Önce çaldı sonra sıktı!

Kadir B. ise çaldığı telefonu geri vermek için kardeşleri dışarı çağırdı. Bir süre araçla beraber dolaşan Kadir Y., Mehmet Y. ve Kadir B., Melet Irmağı kenarında durdu. Burada taraflar arasında başlayan tartışma, kavgaya dönüştü. Kadir B., üzerindeki tabancayı çıkarıp, kardeşlere ateş edip, kaçtı. Ağır yaralanan 2 kardeş, çevredekilerin ihbarıyla gelen sağlık görevlilerince ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kadir Y., ilk müdahalesinin ardından Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Ekiplerin yakalamak için çalışma başlattığı Kadir B.'nin, 4 gün önce de Altınordu ilçesine bağlı Şarkiye Mahallesi'nde 1 kişiyi tabancayla yaraladığı, polis ve jandarma ekiplerince arandığı öğrenildi.