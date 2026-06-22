Ordu’da kontrolden çıkan otomobil refüje çıktı: 4 yaralı

Refüj üzerinde bir süre ilerleyen araç, çelik bariyerlere çarparak durabildi. Kazada sürücü Mesut Kırımlı (36) ile yanında bulunan eşi Yeliz Kırımlı (40), çocukları Muhammet Taha Kırımlı (10) ve Hiranur Kırımlı (5) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.