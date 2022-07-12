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Giriş Tarihi: 12.7.2022 11:59 Son Güncelleme: 12.7.2022 12:01

Ordu'da korkunç ölüm: Fındık bahçesinde çalışırken...

Ordu'nun Gölköy ilçesinde korkunç bir olay gerçekleşti... Fındık bahçesinde çalıştığı sırada, elektrik direğinden sarkan tele temas ederek akıma kapılan Mehmet Gündoğdu (40), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

DHA
Ordu’da korkunç ölüm: Fındık bahçesinde çalışırken...

Acı olay, dün akşam saatlerinde ilçeye bağlı Alanyurt Mahallesi'nde meydana geldi. Fındık bahçesinde motorla ot biçen Mehmet Gündoğdu, elektrik direğinden sarkan tel ile temas etti. Elektrik akımına kapılan Gündoğdu, yere yığıldı. Yakınlarının durumu fark etmesi üzerine 112 Acil Servis ekiplerine haber verildi. İhbar üzerine gelen sağlık görevlileri, ağır yaralanan Gündoğdu'yu ilk müdahalesinin ardından ambulansla Gölköy Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Burada tedavi altına alınan Gündoğdu, tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenilen Mehmet Gündoğdu'nun cenazesi otopsi yapılmak için Ordu Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Ordu'da korkunç ölüm: Fındık bahçesinde çalışırken...
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