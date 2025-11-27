Haberler Yaşam Haberleri Ordu'da öğretmen bıçaklı saldırıya uğradı: 3 gözaltı
Giriş Tarihi: 27.11.2025 22:30

Ordu'da öğretmen bıçaklı saldırıya uğradı: 3 gözaltı

Ordu'nun Ünye ilçesinde bina önünde kimliği belirlenemeyen bir kişi tarafından bıçaklı saldırıya uğrayan bir öğretmen yaralandı. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

İHA
Olay, Atatürk Mahallesi Goncagül Caddesi'nde meydana geldi. Ünye Ticaret Borsası Özel Eğitim Uygulama Okulu Görsel Sanatlar Öğretmeni Ahmet Sağlam, apartman yöneticisi olduğu binanın önünde kimliği belirlenemeyen kişi tarafından bıçaklanarak yaralandı.

ŞÜPHELİLER YAKALANDI

Durumu gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı öğretmeni olay yerindeki ilk müdahale sonrası ilçedeki özel bir hastaneye kaldırdı. Olayla ilgili M.M.D., Y.K. ve H.M.A. isimli şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı.

İNCELEME BAŞLATILDI
Şüphelilerin emniyetteki sorguları sürerken, Ünye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri konuyla ilgili inceleme başlattı.

