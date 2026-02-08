Ordu’da ölüm halı sahada yakaladı: Kalp krizi geçiren öğretmen hayatını kaybetti!

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Perşembe ilçesi Gazi İlkokulu'nda sınıf öğretmeni olarak görev yapan Mesut Sarıboğa'nın evli ve 2 çocuk sahibi olduğu öğrenildi. Mesut Sarıboğa için bugün Altınordu ilçesi Ulu Cami'de cenaze töreni düzenlendi. Sarıboğa'nın cenazesi, kılınan öğle namazının ardından aynı ilçedeki Hatipli Mahallesi mezarlığında toprağa verildi.