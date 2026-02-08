Haberler Yaşam Haberleri Ordu’da ölüm halı sahada yakaladı: Kalp krizi geçiren öğretmen hayatını kaybetti!
Giriş Tarihi: 8.02.2026 20:39 Son Güncelleme: 8.02.2026 20:44

Ordu'nun Altınordu ilçesinde arkadaşlarıyla halı sahaya giden Mesut Sarıboğa bir süre sonra fenalaşarak yere yığıldı. İhbar üzerine bölgeye ekip sevk edilirken, hastaneye kaldırılan Sarıboğa yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Sarıboğa’nın kalp krizi sebebiyle hayatını kaybettiği tespit edildi. Olay anına ilişkin görüntüler ise ortaya çıktı.

DHA Yaşam
Olay, 6 Şubat'ta saat 23.30 sıralarında Altınordu ilçesindeki bir halı sahada meydana geldi. Arkadaşlarıyla halı sahaya giden Mesut Sarıboğa, maç başladıktan bir süre sonra fenalaşarak, yere yığıldı.

Arkadaşları, Sarıboğa'nın yardımına koştu. İhbar üzerine adrese sağlık ekibi sevk edildi. Sarıboğa, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla kentteki özel bir hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan Sarıboğa, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Sarıboğa'nın kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiği belirlendi.

Öte yandan, Mesut Sarıboğa'nın fenalaşıp, yere yığıldığı anlar ise halı sahanın güvenlik kamerasına yansıdı.

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Perşembe ilçesi Gazi İlkokulu'nda sınıf öğretmeni olarak görev yapan Mesut Sarıboğa'nın evli ve 2 çocuk sahibi olduğu öğrenildi. Mesut Sarıboğa için bugün Altınordu ilçesi Ulu Cami'de cenaze töreni düzenlendi. Sarıboğa'nın cenazesi, kılınan öğle namazının ardından aynı ilçedeki Hatipli Mahallesi mezarlığında toprağa verildi.

Cenazeye Sarıboğa'nın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Altınordu Belediye Başkanı Ulaş Tepe, Perşembe Belediye Başkanı Cihat Albayrak, İl Milli Eğitim Müdürü Fatih Mehmet Vargeloğlu, öğrenciler ile çok sayıda vatandaş katıldı

