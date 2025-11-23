Ordu’da örtü yangını ormana sıçradı! Ekiplerin müdahalesi sürüyor

Ordu'nun Kumru ilçesinde çıkan örtü yangını, rüzgarın da etkisiyle yayılarak ormana sıçradı. Ekipler, yangın söndürme çalışmalarını sürdürüyor.

Kovancılı Mahallesi'ndeki bir fındık bahçesinde temizlenen otların yakılması sonucu saat 13.00 sıralarında örtü yangını çıktı. İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Rüzgarın da etkisiyle yayılarak kısa sürede ormana sıçrayan yangının kontrol altına alınması ve söndürülmesi için ekipler çalışmalarını sürdürüyor.