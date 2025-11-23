Haberler Yaşam Haberleri Ordu'da örtü yangını ormana sıçradı! Ekiplerin müdahalesi sürüyor
Giriş Tarihi: 23.11.2025 22:07

Ordu'da örtü yangını ormana sıçradı! Ekiplerin müdahalesi sürüyor

Ordu'nun Kumlu ilçesinde çıkan örtü yangını ormanlık alana sıçradı. İhbar üzeirne bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

DHA
Ordu’da örtü yangını ormana sıçradı! Ekiplerin müdahalesi sürüyor

Ordu'nun Kumru ilçesinde çıkan örtü yangını, rüzgarın da etkisiyle yayılarak ormana sıçradı. Ekipler, yangın söndürme çalışmalarını sürdürüyor.

Kovancılı Mahallesi'ndeki bir fındık bahçesinde temizlenen otların yakılması sonucu saat 13.00 sıralarında örtü yangını çıktı. İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Rüzgarın da etkisiyle yayılarak kısa sürede ormana sıçrayan yangının kontrol altına alınması ve söndürülmesi için ekipler çalışmalarını sürdürüyor.

ARKADAŞINA GÖNDER
Ordu'da örtü yangını ormana sıçradı! Ekiplerin müdahalesi sürüyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz