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Giriş Tarihi: 8.08.2026 20:52

Ordu’da otomobil ağaca çarptı: 1 ölü

Ordu'nun Ulubey ilçesinde otomobilin refüjde bulunan ağaca çarpması sonucu meydana gelen kazada sürücü hayatını kaybetti. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

İHA
Ordu’da otomobil ağaca çarptı: 1 ölü
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Kaza, saat 15.00 sıralarında ilçeye bağlı Eymür Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, emekli imam Şinasi Şentürk (67) yönetimindeki otomobil, Ordu'dan Mesudiye istikametine seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun sağında bulunan refüje girdi, sonrasında ağaca çarptı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Şentürk'ün olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Haber Girişi Muhammed Emin Akyıldırım - Editör
#ORDU

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Ordu’da otomobil ağaca çarptı: 1 ölü
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