Ordu’da otomobil ağaca çarptı: 1 ölü

Kaza, saat 15.00 sıralarında ilçeye bağlı Eymür Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, emekli imam Şinasi Şentürk (67) yönetimindeki otomobil, Ordu'dan Mesudiye istikametine seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun sağında bulunan refüje girdi, sonrasında ağaca çarptı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Şentürk'ün olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber Girişi Muhammed Emin Akyıldırım - Editör