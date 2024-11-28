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Giriş Tarihi: 28.11.2024 01:18

Ordu'da otomobil kamyona arkadan çarptı: 3 ölü

Ordu’nun Ünye ilçesinde kavşaktan dönüş yapmak isteyen kamyona arkadan çarpan otomobildeki 3 kişi yaşamını yitirdi. Kamyon şoförü, jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı

DHA
Ordu’da otomobil kamyona arkadan çarptı: 3 ölü

Kaza, saat 15.00 sıralarında Devlet Sahil Yolu Eski Kızılcakese Mahallesi'nde meydana geldi. Kızılcakese Mahallesi istikametinden çıkıp, kavşaktan dönüş yapmak isteyen İbrahim Ö. (59) yönetimindeki kamyona, Ünye istikametine seyir halinde olan Zekeriya Furkan Aydın (28) yönetimindeki otomobil arkadan çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kaza yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, otomobil sürücüsü Zekeriya Furkan Aydın ile araçta bulunan Muhammet Demir (39) ve oğlu Abdulsamet Demir'in (17) yaşamını yitirdiği belirlendi.

3 kişinin cenazesi, kaza yerindeki incelemenin ardından Ünye Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Kamyon şoförü İbrahim Ö. ise jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

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Ordu'da otomobil kamyona arkadan çarptı: 3 ölü
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