Ordu’da otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 2’si çocuk, 5 kişi yaralandı!

Korkutan kaza, saat 11.00 sıralarında Perşembe ilçesi Dereiçi Mahallesi'nde meydana geldi. Çağrı Halifeoğlu (39) yönetimindeki otomobil ile şerit ihlali yaptığı belirtilen Mina Aydın (29) yönetimindeki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
SÜRÜCÜLERİN DURUMU AĞIR
Yaralanan araç sürücüleri Mina Aydın ve Çağrı Halifeoğlu ile yanlarındaki Çiğdem (38), Asel (1) ve Aras Halifeoğlu (7) itfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları yerden çıkarılarak, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı. Mina Aydın ile Çiğdem Halifeoğlu'nun durumunun ağır olduğu öğrenildi.