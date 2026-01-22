Haberler Yaşam Haberleri Ordu’da otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 2'si çocuk, 5 kişi yaralandı!
Giriş Tarihi: 22.01.2026 15:17

Ordu’da otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 2'si çocuk, 5 kişi yaralandı!

Ordu'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Meydana gelen kazada 2’si çocuk, 5 kişi yaralandı.

DHA Yaşam
Ordu’da otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 2’si çocuk, 5 kişi yaralandı!
  • ABONE OL

Korkutan kaza, saat 11.00 sıralarında Perşembe ilçesi Dereiçi Mahallesi'nde meydana geldi. Çağrı Halifeoğlu (39) yönetimindeki otomobil ile şerit ihlali yaptığı belirtilen Mina Aydın (29) yönetimindeki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

SÜRÜCÜLERİN DURUMU AĞIR

Yaralanan araç sürücüleri Mina Aydın ve Çağrı Halifeoğlu ile yanlarındaki Çiğdem (38), Asel (1) ve Aras Halifeoğlu (7) itfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları yerden çıkarılarak, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı. Mina Aydın ile Çiğdem Halifeoğlu'nun durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
Ordu’da otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 2'si çocuk, 5 kişi yaralandı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz