Ordu’da patpat kazası: 1 ölü!

Kaza, Ordu'nun Fatsa ilçesine bağlı Yukarıbahçeler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 'patpat' olarak bilinen tarım aracı ile bahçeden odun taşıyan Mustafa Ozan'ın (67) kontrolünü kaybettiği araç devrildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

OLAY YERİNDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Ekiplerin yaptığı kontrolde patpatın altında kalan sürücü Mustafa Ozan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenilen Ozan'ın cansız bedeni, yapılan incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere Fatsa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.