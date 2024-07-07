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Giriş Tarihi: 7.7.2024 17:59 Son Güncelleme: 7.7.2024 18:15

Ordu'da sel felaketi! Bir kişi hayatını kaybetti

Ordu'da etkili olan sağanak yağış sonrası meydana gelen sel felaketinde yaşlı bir kadın sel sularına kapılarak hayatını kaybetti.

HAMZA ALP
Ordu’da sel felaketi! Bir kişi hayatını kaybetti

Ordu genelinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle Çaybaşı ve İkizce ilçesinde sel taşkınlarına neden oldu. Yağışlar nedeniyle her iki ilçede kimi zaman dere suları köprü seviyesine ulaştı. Çaybaşı ilçesinde ise sağanak yağışların sele dönüşmesi sonrası Çay Mahallesi'nde 83 yaşındaki Hatice Kocakoç isimli yaşlı kadın menfezden geçerken ayağı kayıp suya düştüğü öğrenildi.

CANSIZ BEDENİ 1 KİLOMETRE UZAKLIKTA BULUNDU

Ordu Büyükşehir Belediyesi ve AFAD ekipleri, olayın ardından hızlı bir şekilde bölgeye intikal etti. Ekipler, Çayır Mahallesi'nde suya düşen Kocakoç'un cansız bedenini selin sürüklediği alandan 1 kilometre uzaklıkta bulundu.

YETKİLİLERDEN "DİKKATLİ OLUN" ÇAĞRISI

Büyükşehir Belediyesi ve AFAD ekipleri, bölgede olabilecek başka can kayıplarının önüne geçmek için çalışmalarını sürdürüyor. Vatandaşların güvenliği için alınan önlemler artırılırken, yağışların devam etmesi durumunda yetkililerin dikkatli olunması çağrısı devam ediyor.

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Ordu'da sel felaketi! Bir kişi hayatını kaybetti
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