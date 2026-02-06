Ordu’da silahlı eylem öncesi darbe: 4 gözaltı, 2 tutuklama

Ordu İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir suç örgütü adına eylem yapmak üzere 3 şüphelinin kente geldiği yönünde bilgiye ulaştı. Bunun üzerine geniş çaplı çalışma başlatan ekipler, şüphelilerin bulunduğu aracı Ünye ilçesinde durdurdu.

BOMBA VE SİLAHLARLA YAKALANDILAR

Araçta yapılan aramada 1 Kalaşnikof piyade tüfeği, 1 el bombası, 1 tabanca, 32 fişek, 1 motosiklet, 2 motosiklet kaskı ve 2 yağmurluk ele geçirildi. Şüphelilerin kaldığı belirlenen barakanın sahibi de gözaltına alındı. 4 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.