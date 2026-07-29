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Giriş Tarihi: 29.07.2026 00:18

Ordu'da tarım aracı devrildi: 6 yaşındaki kız çocuğu öldü

Ordu'nun Altınordu ilçesinde "patpat" olarak tarım aracının devrilmesi sonucu 6 yaşındaki kız çocuğu hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

DHA
Ordu’da tarım aracı devrildi: 6 yaşındaki kız çocuğu öldü
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Ordu'daki kaza, saat 17.30 sıralarında Altınordu ilçesi Eyüplü Mahallesi'nde meydana geldi. B.H. Korkmaz'ın (17), mahalledeki çeşmeden su almak için kullandığı patpatın, virajlı yolda kontrolden çıkarak devrilmesi sonucu, kasasında bulunan kız kardeşi Miray Eslem Korkmaz (6), aracın altında kaldı.

6 YAŞINDAKİ ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Vatandaşlar tarafından aracın altından çıkarılan Miray Eslem Korkmaz'ın, sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde hayatını kaybettiği belirlendi.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Kazada yaralanan sürücü B.H. Korkmaz ise sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Ordu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Miray Eslem Korkmaz'ın cenazesi, Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından otopsi için Ordu Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör
#ORDU #ALTINORDU

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Ordu'da tarım aracı devrildi: 6 yaşındaki kız çocuğu öldü
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