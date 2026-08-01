Ordu’da yangın faciası: Mutfak tüpü bomba gibi patladı! 5 kişi yaralandı

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, Mesudiye Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında evde hasar meydana geldi. Öte yandan, Mesudiye Belediye Başkanı Cengiz Koçyiğit, yaralıları hastanede ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerini iletti.

Doktorlardan yaralılar hakkında bilgi alan Koçyiğit, "Yaralanan hemşehrilerimizi hastanede ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. Hemşehrilerimizin en kısa sürede sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyor, ailelerine ve yakınlarına geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" dedi.

Jandarmanın olayla ilgili soruşturması sürüyor.