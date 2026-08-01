Haberler Yaşam Haberleri Ordu'da yangın faciası: Mutfak tüpü bomba gibi patladı! 5 kişi yaralandı
Giriş Tarihi: 1.08.2026 21:34

Ordu'da yangın faciası: Mutfak tüpü bomba gibi patladı! 5 kişi yaralandı

Ordu'nun Mesudiye ilçesinde, evde çıkan yangın sırasında mutfak tüpünün patlaması sonucu 5 kişi yaralandı. Yaralılar, Mesudiye Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında evde hasar meydana geldi.

AJANSLAR Yaşam
Ordu’da yangın faciası: Mutfak tüpü bomba gibi patladı! 5 kişi yaralandı
  • ABONE OL

Balıklı Mahallesi'ndeki 3 katlı evin 2'nci katında yaşayan A.K. (66), mutfakta çıkan yangına müdahale etmeye çalıştı. Mutfağa girdiği sırada tüpün patlaması sonucu A.K. ile evde bulunan K.A. (68), Y.K. (56), F.K. (66) ve E.A. (59) yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, Mesudiye Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında evde hasar meydana geldi. Öte yandan, Mesudiye Belediye Başkanı Cengiz Koçyiğit, yaralıları hastanede ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerini iletti.

Doktorlardan yaralılar hakkında bilgi alan Koçyiğit, "Yaralanan hemşehrilerimizi hastanede ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. Hemşehrilerimizin en kısa sürede sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyor, ailelerine ve yakınlarına geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" dedi.

Jandarmanın olayla ilgili soruşturması sürüyor.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
#ORDU #112 ACİL SAĞLIK

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
Ordu'da yangın faciası: Mutfak tüpü bomba gibi patladı! 5 kişi yaralandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA