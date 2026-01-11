Haberler Yaşam Haberleri Ordu’da yarın okullar tatil mi? 12 Ocak Pazartesi Ordu'da kar tatili açıklaması geldi mi?
Giriş Tarihi: 11.01.2026 19:23

Ordu’da etkisini artırması beklenen kar yağışı ve soğuk hava dalgasının ardından öğrenciler ve veliler “Ordu’da yarın okullar tatil mi?” sorusuna yanıt aramaya başladı. Meteoroloji’nin uyarıları sonrası gözler Ordu Valiliği’nden gelecek olası tatil kararına çevrilirken, eğitim-öğretime ara verilip verilmeyeceği merak konusu oldu. Peki, 12 Ocak Pazartesi günü Ordu'da okullar tatil mi?

Meteoroloji'den gelen uyarıların ardından Ordu'da soğuk hava ve kar yağışının etkisini artırması bekleniyor. Olumsuz hava koşulları nedeniyle "Ordu'da yarın okullar tatil mi?" sorusu arama motorlarında üst sıralara yükselirken, öğrenciler ve veliler tatil haberini bekliyor. Peki, 12 Ocak Pazartesi Ordu'da okul var mı yok mu?

ORDU'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

12 Ocak Pazartesi günü Ordu'da eğitime ara verilip verilmeyeceğine ilişkin olarak şu ana kadar yetkili kurumlardan resmi bir açıklama gelmiş değil. Hava şartlarının seyrine göre alınabilecek olası tatil kararının Ordu Valiliği tarafından duyurulması bekleniyor.

68 İLDE SARI KODLU ALARM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), yurdun büyük bölümünde etkili olacak fırtına, kuvvetli yağış ve çığ riski nedeniyle 68 il için "sarı" kodlu uyarıda bulundu.

O iller şu şekilde:

Adana, Afyonkarahisar, Ağrı, Ankara, Antalya, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Isparta, Mersin, İstanbul, İzmir, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Manisa, Muğla, Muş, Nevşehir, Niğde, Ordu, Rize, Sakarya, Samsun, Siirt, Sinop, Sivas, Tekirdağ, Trabzon, Tunceli, Uşak, Van, Yozgat, Zonguldak, Aksaray, Bayburt, Karaman, Kırıkkale, Batman, Şırnak, Bartın, Ardahan, Iğdır, Yalova, Karabük ve Düzce.

