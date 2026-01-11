Ordu’da yarın okullar tatil mi? 12 Ocak Pazartesi Ordu’da okullar açık mı, kar tatili açıklaması geldi mi?

Meteoroloji'den gelen uyarıların ardından Ordu'da soğuk hava ve kar yağışının etkisini artırması bekleniyor. Olumsuz hava koşulları nedeniyle "Ordu'da yarın okullar tatil mi?" sorusu arama motorlarında üst sıralara yükselirken, öğrenciler ve veliler tatil haberini bekliyor. Peki, 12 Ocak Pazartesi Ordu'da okul var mı yok mu?
12 Ocak Pazartesi günü Ordu'da eğitime ara verilip verilmeyeceğine ilişkin olarak şu ana kadar yetkili kurumlardan resmi bir açıklama gelmiş değil. Hava şartlarının seyrine göre alınabilecek olası tatil kararının Ordu Valiliği tarafından duyurulması bekleniyor.
Adana, Afyonkarahisar, Ağrı, Ankara, Antalya, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Isparta, Mersin, İstanbul, İzmir, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Manisa, Muğla, Muş, Nevşehir, Niğde, Ordu, Rize, Sakarya, Samsun, Siirt, Sinop, Sivas, Tekirdağ, Trabzon, Tunceli, Uşak, Van, Yozgat, Zonguldak, Aksaray, Bayburt, Karaman, Kırıkkale, Batman, Şırnak, Bartın, Ardahan, Iğdır, Yalova, Karabük ve Düzce.