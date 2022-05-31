Ordu’da zincirleme trafik kazası! 2’si ağır 6 yaralı





ARACA SIKIŞAN YARALILAR KURTARILDI

Kaza sonucu sürücüler Veysel Fatih S., Fırat D. yaralandı, diğer otomobilin sürücüsü Murat Ç. ise ağır yaralandı. Kazada, Murat Ç.'nin oğlu Mecit Buhaç Ç. da ağır yaralanırken, aynı araçta yolcu olarak bulunan Ali Batın Ç. ve Yeşim Ç. yaralandı. Durumun ihbar edilmesi olay yerine 112 Acil Servis, Ordu Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ve polis ekipleri intikal etti.