Haberler Yaşam Haberleri Ordu’daki taş ocağı faciasında iki kişi hayatını kaybetmişti: 2 kişi tutuklandı!
Giriş Tarihi: 11.11.2025 21:41

Ordu’daki taş ocağı faciasında iki kişi hayatını kaybetmişti: 2 kişi tutuklandı!

Ordu'nun Fatsa ilçesinde bir taş ocağında çökme meydana gelmiş, iş makinesi operatörü Burak Kilci ile kamyon şoförü Ahmet Şahin (75) göçük altında kalmıştı. 5 saat süren çalışmanın ardından Kilci’nin cansız bedenine ulaşılırken, Şahin’i arama çalışmalarına zemindeki hareketlilik nedeniyle ara verilmişti. Yürütülen soruşturma kapsamında 5 şüpheliden 2’si tutuklanırken, 3 kişi serbest bırakıldı.

İHA Yaşam
Ordu’daki taş ocağı faciasında iki kişi hayatını kaybetmişti: 2 kişi tutuklandı!

5 Kasım tarihinde taş ocağında meydana gelen olayda iş makinesi operatörü Burak Kilci ile kamyon şoförü Ahmet Şahin (75) göçük altında kalmıştı.

Olay günü yaklaşık 5 saat süren çalışmaların ardından iş makinesi operatörü Burak Kilci'nin cansız bedenine ulaşılmıştı. Ahmet Şahin'i arama çalışmalarına ise zemindeki hareketlilik ve bölgenin riskli olması nedeniyle ara verilmişti.

2 KİŞİ TUTUKLANDI

Olayın ardından Fatsa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında jandarma ekipleri, olayla ilgili olarak şirket sahibi Osman D., sorumlu müdür Erdi Temel Ö., maden mühendisi A.A., iş güvenliği uzmanı K.U. ve ateşleyici R.A.E.'yi gözaltına aldı.


Karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden şirket sahibi Osman D. ve sorumlu müdür Erdi Temel Ö. "bilinçli taksirle adam öldürme" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilirken, A.A., K.U. ve R.A.E. ise savcılık sorgularının ardından serbest bırakıldı.

Öte yandan enkaz altında kalan ve ulaşılamayan Ahmet Şahin isimli kamyon şoförünün bulmak için Ankara'dan gelecek olan ekip ile aramalara devam edileceği öğrenildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Ordu’daki taş ocağı faciasında iki kişi hayatını kaybetmişti: 2 kişi tutuklandı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz