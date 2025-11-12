Ordu’daki taş ocağı faciasında yeni gelişme: Kamyon şoförünün cansız bedenine ulaşıldı!

Olay günü yaklaşık 5 saat süren çalışmaların ardından iş makinesi operatörü Burak Kilci'nin cansız bedenine ulaşılmıştı. Ahmet Şahin'i arama çalışmalarına ise zemindeki hareketlilik ve bölgenin riskli olması nedeniyle ara verilmişti.