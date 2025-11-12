Ordu’daki taş ocağı faciasında yeni gelişme: Kamyon şoförünün cansız bedenine ulaşıldı!

5 Kasım tarihinde taş ocağında meydana gelen olayda iş makinesi operatörü Burak Kilci ile kamyon şoförü Ahmet Şahin (75) göçük altında kalmıştı.
Olay günü yaklaşık 5 saat süren çalışmaların ardından iş makinesi operatörü Burak Kilci'nin cansız bedenine ulaşılmıştı. Ahmet Şahin'i arama çalışmalarına ise zemindeki hareketlilik ve bölgenin riskli olması nedeniyle ara verilmişti.
Karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden şirket sahibi Osman D. ve sorumlu müdür Erdi Temel Ö. "bilinçli taksirle adam öldürme" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilirken, A.A., K.U. ve R.A.E. ise savcılık sorgularının ardından serbest bırakıldı.
KAMYON ŞOFÖRÜNE DE ULAŞILDI
Öte yandan, kamyon şoförü Ahmet Şahin'in (75) saat 17.30 sıralarında cansız bedenine ulaşıldı. Toprak ve kaya parçalarının altından çıkarılan Şahin'in cansız bedeni, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.