Ordu’daki taş ocağı faciasında yeni gelişme: Kamyon şoförünün cansız bedenine ulaşıldı!

Ordu’nun Fatsa ilçesinde bulunan taş ocağında çökme meydana gelmiş, iş makinesi operatörü Burak Kilci ve kamyon şoförü 75 yaşındaki Ahmet Şahin göçük altında kalmıştı. Yapılan çalışmalarda, Kilci’nin cansız bedenine ulaşılırken, zemindeki hareketlilik nedeniyle Şahin'i arama çalışmalarına ara verilmişti. Öte yandan, yeniden başlatılan çalışmalarda Ahmet Şahin’in de cansız bedenine ulaşıldı.

5 Kasım tarihinde taş ocağında meydana gelen olayda iş makinesi operatörü Burak Kilci ile kamyon şoförü Ahmet Şahin (75) göçük altında kalmıştı.

Olay günü yaklaşık 5 saat süren çalışmaların ardından iş makinesi operatörü Burak Kilci'nin cansız bedenine ulaşılmıştı. Ahmet Şahin'i arama çalışmalarına ise zemindeki hareketlilik ve bölgenin riskli olması nedeniyle ara verilmişti.

2 KİŞİ TUTUKLANDI

Olayın ardından Fatsa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında jandarma ekipleri, olayla ilgili olarak şirket sahibi Osman D., sorumlu müdür Erdi Temel Ö., maden mühendisi A.A., iş güvenliği uzmanı K.U. ve ateşleyici R.A.E.'yi gözaltına aldı.

Karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden şirket sahibi Osman D. ve sorumlu müdür Erdi Temel Ö. "bilinçli taksirle adam öldürme" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilirken, A.A., K.U. ve R.A.E. ise savcılık sorgularının ardından serbest bırakıldı.

KAMYON ŞOFÖRÜNE DE ULAŞILDI

Öte yandan, kamyon şoförü Ahmet Şahin'in (75) saat 17.30 sıralarında cansız bedenine ulaşıldı. Toprak ve kaya parçalarının altından çıkarılan Şahin'in cansız bedeni, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

