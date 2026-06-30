Haberler Yaşam Haberleri Ordu'dan acı haber! Denizde kaybolmuştu: 17 yaşındaki gencin cansız bedenine ulaşıldı
Giriş Tarihi: 30.06.2026 10:31

Ordu'dan acı haber! Denizde kaybolmuştu: 17 yaşındaki gencin cansız bedenine ulaşıldı

Ordu'nun Ünye ilçesinde serinlemek için girdiği denizde dalgalara kapılarak kaybolan 17 yaşındaki Aytekin Ergin'in cansız bedeni, olayın 3'üncü gününde kayalıklarda bulundu.

İHA Yaşam
Ordu’dan acı haber! Denizde kaybolmuştu: 17 yaşındaki gencin cansız bedenine ulaşıldı
  • ABONE OL

Olay, 28 Haziran Pazar günü Atatürk Mahallesi Ayanikola Sahili mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, arkadaşlarıyla birlikte denize giren 17 yaşındaki Aytekin Ergin, bir süre sonra dalgaların arasında gözden kayboldu. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda arama kurtarma ekibi sevk edildi. Ünye İlçe Emniyet Müdürlüğü, Ordu Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Ünye İlçe Jandarma Komutanlığı, Ordu İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü dalgıç polisleri ile AFAD ekipleri denizde ve kıyı şeridinde iki gün boyunca aralıksız arama çalışma yürüttü.

CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Çocuğun cansız bedeni, arama çalışmalarının 3'üncü gününde sabah saat 06.30 sıralarında Çamlık mevkisinde kano yapan bir vatandaş tarafından kayalıkların arasında fark edildi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik ve polis dalgıç ekipleri, yaptıkları incelemede cansız bedenin Aytekin Ergin'e ait olduğunu belirledi.

OLAYLA İLGİLİ İNCELEME SÜRÜYOR

Denize girdiği noktanın yaklaşık 200 metre ilerisinde bulunan çocuğun cenazesi, ekiplerin çalışmasının ardından bulunduğu yerden çıkarılarak otopsi işlemleri için hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#ORDU

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
Ordu'dan acı haber! Denizde kaybolmuştu: 17 yaşındaki gencin cansız bedenine ulaşıldı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA