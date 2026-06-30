Ordu’dan acı haber! Denizde kaybolmuştu: 17 yaşındaki gencin cansız bedenine ulaşıldı

Olay, 28 Haziran Pazar günü Atatürk Mahallesi Ayanikola Sahili mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, arkadaşlarıyla birlikte denize giren 17 yaşındaki Aytekin Ergin, bir süre sonra dalgaların arasında gözden kayboldu. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda arama kurtarma ekibi sevk edildi. Ünye İlçe Emniyet Müdürlüğü, Ordu Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Ünye İlçe Jandarma Komutanlığı, Ordu İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü dalgıç polisleri ile AFAD ekipleri denizde ve kıyı şeridinde iki gün boyunca aralıksız arama çalışma yürüttü.