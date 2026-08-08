Ordu’dan geldiği Sivas’ta keneden öldü

Ünye'de yaşayan Canan Demir'in vücuduna kısa bir süre önce kene yapıştı. Bir süre sonra halsizlik ve kusma şikayetleri yaşamaya başlayan Demir, yakınları tarafından Ünye Devlet Hastanesine götürüldü. Burada KKKA hastalığı şüphesiyle tedavi altına alınan Demir, durumu ağırlaşınca Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. Anestezi yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan Demir, müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yakınları tarafından hastane morgundan alınan Demir'in cenazesi defnedilmek üzere Ünye'ye götürüldü.

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