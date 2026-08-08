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Giriş Tarihi: 8.08.2026 11:01

Ordu’dan geldiği Sivas’ta keneden öldü

Ordu’nun Ünye ilçesinde yaşayan Canan Demir (37) Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı nedeniyle tedavi gördüğü Sivas'ta hayatını kaybetti.

Uğur Yiğit Uğur Yiğit
Ordu’dan geldiği Sivas’ta keneden öldü
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Ünye'de yaşayan Canan Demir'in vücuduna kısa bir süre önce kene yapıştı. Bir süre sonra halsizlik ve kusma şikayetleri yaşamaya başlayan Demir, yakınları tarafından Ünye Devlet Hastanesine götürüldü. Burada KKKA hastalığı şüphesiyle tedavi altına alınan Demir, durumu ağırlaşınca Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. Anestezi yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan Demir, müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yakınları tarafından hastane morgundan alınan Demir'in cenazesi defnedilmek üzere Ünye'ye götürüldü.

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