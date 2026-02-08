Ordu’nun efsanesi son yolculuğuna uğurlandı

Ordu'nun sevilen simalarından Ermeni asıllı bakır ustası Harutyun Artun, tedavi gördüğü hastanede 101 yaşında hayatını kaybetti. Ordu'da yaşayan ve "Bakırcı Harut Usta" olarak tanınan Artun usta, sevenlerinin dualarıyla İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı.Asırlık bakır ustası için Feriköy Surp Vartanants Kilisesi'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene Artun'un aile fertleri ile birlikte Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler, AK Parti İstanbul Milletvekili Sevan Sıvacıoğlu ve çok sayıda seveni katıldı. Aile bireylerinin taziyeleri kabul etmesinin ardından Harut ustanın cenazesi Şişli Ermeni Mezarlığı'nda toprağa verildi.Ordu'nun en tanınmış isimlerinden olan 3 çocuk babası Harutyun Artun'un hayat hikayesi, "Karadeniz'in Kaybolan Kimliği" başlıklı kitapta yer almıştı.